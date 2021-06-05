القبض على متهمين بالاتجار بالبشر والتزوير في بغداد

وذكرت الوكالة في بيان تلقته السومرية نيوز أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ قسم الاتجار بالبشر الرصافة تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه الاتجار بالبشر".واضاف البيان انه "تم تدوين أقوال المتهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة (6/ من قانون الاتجار بالبشر) واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه وتقديمه إلى القضاء لينال جزائه العادل".واشار البيان الى أن "مفارز مكتب مكافحة اجرام الحرية ألقت القبض على متهم قام بتزوير صك بقيمة (150) مليون دينار عراقي صادر من مصرف الرافدين".ولفت الى أن "المتهم دونت أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة (٢٩٠) من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".