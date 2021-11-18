الإعلام الأمني تعلن اعتقال المنسق العام لـ"ولايتي كركوك والانبار"

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، اعتقال المنسق العام لـ"ولايتي كركوك والانبار" بعملية استخبارية.

وقالت الخلية في بيان، إنه "بعملية استخبارية نوعية نفذت بجهد استخباري متميز اعتمد على معلومات دقيقة لشعبة المصادر في مديرية الاستخبارات العسكرية وبجهد فني من خلية الاستخبارات ومكافحة الارهاب التابعة للمديرية وبقوة تنفيذية من كتيبة الاستطلاع العميق أحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، اسفرت عن القاء القبض على أحد قادة عصابات داعش الإرهابية في الفلوجة بالانبار".

وأضافت أن المعتقل "يعتبر من الاهداف المهمة لمديرية الاستخبارات العسكرية، كونه يشغل منصب ما يسمى المنسق العام بيين ما يسمى بولاية كركوك و ولاية الانبار حيث تمكن رجال الاستخبارات العسكرية وبعد متابعة دقيقة لتحركاته من تحديد مكان تواجده ومداهمتة والقبض عليه عند الساعة الرابعة صباحاً محققين عُنصريّ المباغته والصدمة للارهابي".