الجفاف يرفع أسعار المواد الغذائية عالمياً.. كيف يتأثر العراق؟ - عاجل

فمشكلة الجفاف العالمية أحدثت انخفاضاً حاداً في المحاصيل الزراعية كالذرة والقمح والشعير وغيرها من المحاصيل، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.وتُذكِّر هذه الزيادات في الأسعار بالارتفاعات التي شهدها العالم أثناء أزمتي الغذاء في 2008 و2011.التأثير على العراقالخبير المائي والزراعي، عادل مختار، يشخص عدة مشكلات يجب معالجتها لمواجهة ازمة الجفاف.ويقول مختار في حديث لـ السومرية نيوز، إن "العراق يتعرض لأزمة جفاف خانقة للسنة الثانية على التوالي، وهذا يؤثر بشكل كبير على القطاع الزراعي وتلوث المياه بصورة عامة، ويؤثر على المحافظات الجنوبية بشكل خاص".ويبين، أن "ارتفاع أسعار المواد الغذائية سببه انخفاض الكميات المزروعة بصورة عامة وانخفاض الانتاجية؛ فلذلك تكون التاثيرات كبيرة".سياسات حكومية خاطئةويدعو الخبير المائي والزراعي، الحكومة العراقية إلى "إعادة النظر في السياسة الزراعية، كون السياسة الحالية المتبعة هي قديمة"، مؤكداً أن "استخدام منظومات ري قديمة، وعدم وجود دراسة جدوى للزراعة، وانخفاض انتاجية الدونم، كل هذه تعد عمليات هدر للمياه".ويشدد على ضرورة "استخدام منظومات الري الحديثة، وإدخال الزراعات الحديثة من الشعير المستنبت، او الزراعة المائية"، مبيناً أن " الزراعة المائية في العالم أصبحت متطورة بدرجات كبيرة.. يجب إدخال هذه الثقافات إلى العراق؛ لمواجهة ازمة الجفاف".خزن وتأمينوبالإضافة إلى ذلك، يشدد مراقبون على ضرورة تحرك الحكومة العراقية للقيام بعملية "خزن للمواد الغذائية لتأمين قوت المواطنين".تحدي عالميوفي هذا الصدد، يقول أحد ممثلي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، نصر الدين حاج الأمين، إن العالم يواجه تحديا كبيرا وهو تغير المناخ"، لافتاً إلى أن "أبرز ما سيتأثر بتغير المناخ هو توفر الغذاء كماً ونوعاً، وهو تحدٍ كبير للغاية، وهناك زيادة في أسعار السلع الغذائية، والأسعار تأثرت بسبب المتغيرات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، ولكن أيضاً تغيرات المناخ هي الأخرى سبب مهم ورئيسي في هذه المتغيرات".