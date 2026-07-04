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ماسك يقترب من استعادة لقب التريليونير.. قائمة أغنى 10 اشخاص في العالم

اقتصاد

2026-07-04 | 11:15
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ماسك يقترب من استعادة لقب التريليونير.. قائمة أغنى 10 اشخاص في العالم
80 شوهد

شهدت قائمة أغنى 10 أشخاص في العالم، وفقا لأحدث بيانات مؤشر "بلومبرغ للأثرياء"، تغيرات ملحوظة خلال تعاملات الأسبوع الماضي المنتهي في 2 يوليو/تموز 2026.

وجاء في مقدمة المشهد اقتراب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بشكل حثيث من حاجز التريليون دولار مجددا، في حين شهدت القائمة تبادلا وحيدا في المراكز بين مارك زوكربيرغ ولاري إليسون، وسط تفاوت أسبوعي في حجم المكاسب والخسائر.
واصل إيلون ماسك التحليق منفردا في صدارة الترتيب العالمي بعدما قفزت ثروته بمقدار 9.66 مليار دولار خلال أسبوع واحد، لتصل إلى 992 مليار دولار، ليصبح على بُعد 8 مليارات دولار فقط من حاجز التريليون دولار التاريخي.
وفي المرتبة الثانية، جاء لاري بايج (مؤسس غوغل) بثروة تبلغ 306 مليارات دولار، رغم انخفاضها الطفيف هذا الأسبوع بنحو 1.22 مليار دولار، يليه شريكه سيرغي برين في المركز الثالث بثروة قيمتها 284 مليار دولار بعد تراجعها بمقدار 1.16 مليار دولار، ومثلت هذه الأرقام قفزة قوية للثنائي مقارنة بمستويات الأسبوع الماضي.
وحل مؤسس أمازون، جيف بيزوس، رابعا برصيد 264 مليار دولار، عقب تسجيله زيادة أسبوعية بقيمة 755 مليون دولار.
أبرز التحركات الديناميكية هذا الأسبوع تمثلت في تقدم مؤسس "ميتا" مارك زوكربيرغ إلى المركز السادس عالميا بعدما قفزت ثروته الإجمالية إلى 208 مليارات دولار مقارنة بـ196 مليار دولار الأسبوع الماضي، متجاوزا بذلك لاري إليسون، مؤسس أوراكل، الذي تراجعت ثروته إلى 195 مليار دولار ليهبط بدوره إلى المرتبة السابعة.
وجاء هذا التقدم لزوكربيرغ رغم تسجيله تراجعا في نهاية الأسبوع مقارنة بذروته المكتسبة.
وفي غضون ذلك، حافظ الملياردير الأمريكي مايكل ديل على مركزه الخامس برصيد 210 مليارات دولار، رغم خسارته نحو 10.3 مليار دولار خلال تداولات الأسبوع، لكن فارق الصدارة حمى مركزه من التراجع.
أما في النصف الأخير من القائمة، فقد حافظ بقية الأثرياء على مراكزهم المستقرة؛ حيث حل الملياردير الفرنسي برنار أرنو في المركز الثامن بثروة بلغت 165 مليار دولار، مسجلا زيادة أسبوعية قدرها 5.39 مليار دولار.
وجاء جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، في المرتبة التاسعة برصيد 162 مليار دولار بعد تراجع أسبوعي بلغ 2.26 مليار دولار.
فيما اختتم المستثمر الشهير وارن بافيت قائمة العشرة الكبار في المركز العاشر بثروة بلغت 151 مليار دولار، محققا زيادة أسبوعية قيمتها 2.17 مليار دولار.
أبرز التغييرات مقارنة بالأسبوع الماضي:
• ارتفعت ثروة إيلون ماسك من 942 مليار دولار إلى 992 مليار دولار، ليصبح على بعد 8 مليارات دولار فقط من بلوغ حاجز التريليون دولار.
• صعد لاري بايج إلى 306 مليارات دولار مقابل 289 مليارًا الأسبوع الماضي، بينما ارتفع سيرجي برين إلى 284 مليار دولار مقارنة بـ268 مليارًا.

• زادت ثروة جيف بيزوس من 255 مليار دولار إلى 264 مليار دولار
• رغم خسارته أكثر من 10 مليارات دولار خلال الأسبوع، حافظ مايكل ديل على المركز الخامس، مع تراجع ثروته من 212 إلى 210 مليارات دولار.
• تقدم مارك زوكربيرغ إلى المركز السادس بعدما ارتفعت ثروته من 196 إلى 208 مليارات دولار، متجاوزًا لاري إليسون الذي تراجعت ثروته من 202 إلى 195 مليار دولار ليتراجع إلى المركز السابع.
• ارتفعت ثروة برنار أرنو من 164 إلى 165 مليار دولار، كما صعدت ثروة جينسن هوانغ من 160 إلى 162 مليار دولار، ووارن بافيت من 149 إلى 151 مليار دولار.
وبذلك، كان التغيير الوحيد في ترتيب المراكز هذا الأسبوع هو تقدم مارك زوكربيرغ إلى المركز السادس على حساب لاري إليسون، بينما حافظت بقية القائمة على ترتيبها مع تسجيل تفاوت في المكاسب والخسائر الأسبوعية.
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