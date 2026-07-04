توتال: منتجو الشرق الأوسط يتعجلون بيع النفط المخزن وسط تحديات الشحن

وقال ، خلال مشاركته في مؤتمر "رينكونتر إيكونوميك" بمدينة إكس أون بروفانس الفرنسية، إن منتجي المنطقة "راكموا مخزونات ضخمة وأصبحوا بحاجة ملحة إلى تصريفها"، مشيراً إلى أن العديد من ملاك الناقلات لا يزالون يتجنبون المرور عبر بسبب المخاطر، الأمر الذي دفع المنتجين إلى تقديم خصومات كبيرة على أسعار الخام، وأسهم في تراجع أسعار النفط.وأضاف أن أسعار البنزين والديزل ما تزال تعكس مستويات لأسعار خام تتراوح بين 95 و100 دولار للبرميل، رغم انخفاض سعر إلى نحو 72 دولاراً للبرميل، لافتاً إلى أن السوق قد تحتاج إلى ما بين ثلاثة وأربعة أشهر لاستعادة توازنها.وأشار بويان إلى أن تداعيات الاضطرابات التي شهدتها المنطقة لا تزال تلقي بظلالها على الأسواق، مؤكداً أن سوق الطاقة تشهد حالياً تطورات غير متوقعة مع استمرار محدودية مخزونات البنزين والديزل بفعل المخاوف المرتبطة بعمليات الشحن.