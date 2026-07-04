أسعار الدولار تسجل تراجعاً في بغداد واربيل مع إغلاق البورصة

سعر البيع: 154,250 ديناراً مقابل كل 100 دولار.سعر الشراء: 153,250 ديناراً مقابل كل 100 دولار.سعر البيع: 153,700 دينار لكل 100 دولارسعر الشراء: 153,600 دينار مقابل كل 100 دولار.