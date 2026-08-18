العراق العاشر عالمياً في استيراد (حب عين الشمس)

وقال إذهيب لـ ، ان "إجمالي قيمة استيرادات من بذور دوار الشمس (حب عين الشمس) بلغت نحو 157.5 مليون دولار في عام 2025، وهو ما يعادل ما نسبته 3% من إجمالي حجم الاستيراد العالمي، مؤكداً أن هذا الرقم يعكس حجماً كبيراً من الطلب المحلي والاستهلاك الداخلي"، مشيرا الى ان "أبرز المراكز في قائمة الاستيراد العالمي لعام 2025 الرقم يقاس بـ(المليون الدولار)".وبين ان "النسبة توضح الحجم من الناتج العالمي:١. — 886.1 مليون دولار أمريكي (16.6% من إجمالي الواردات العالمية)٢. — 322.5 مليون دولار أمريكي (6.1%)٣. — 315.5 مليون دولار أمريكي (5.9%)٤. إسبانيا — 290.8 مليون دولار أمريكي (5.5%)٥. — 285.5 مليون دولار أمريكي (5.4%)٦. — 257 مليون دولار أمريكي (4.8%)٧. المجر — 226.2 مليون دولار أمريكي (4.2%)٨. هولندا — 180.7 مليون دولار أمريكي (3.4%)٩. أوكرانيا — 160.4 مليون دولار أمريكي (3%)١٠. العراق — 157.5 مليون دولار أمريكي (3%)١١. — 150.6 مليون دولار أمريكي (2.8%)١٢. جمهورية التشيك — 144.2 مليون دولار أمريكي (2.7%)١٣. كازاخستان — 138.8 مليون دولار أمريكي (2.6%)١٤. — 128 مليون دولار أمريكي (2.4%)١٥. — 122.1 مليون دولار أمريكي (2.3%)١٦. — 121.2 مليون دولار أمريكي (2.3%)١٧. — 93.9 مليون دولار أمريكي (1.8%)١٨. — 84 مليون دولار أمريكي (1.6%)١٩. البر الرئيسي للصين — 72 مليون دولار أمريكي (1.4%)٢٠. المملكة المتحدة — 69.4 مليون دولار أمريكي (1.3%)وأشار الباحث الاقتصادي إلى أن "تقدم العراق إلى المرتبة العاشرة يجعله متفوقاً في حجم استيراد هذه السلعة على اقتصادات وصناعات كبرى مثل روسيا والولايات المتحدة والصين، مما يسلط الضوء على طبيعة حركة التجارة والميزان السلعي الاقتصادي للبلاد في قطاع الزيوت والمنتجات الغذائية"، مؤكدا ان "بذور دوار الشمس المتداولة تنقسم تجاريًا بشكل عام إلى نوعين:١. البذور ذات القشرة السوداء: تُستخدم بشكل رئيسي في إنتاج زيت دوار الشمس.٢. البذور المخططة بالأسود والأبيض: وتُعرف عادةً باسم بذور دوار الشمس المخصصة للاستهلاك، وتباع بشكل أساسي للاستهلاك البشري كوجبة خفيفة.وتستخدم بذور دوار الشمس كوجبة خفيفة، حيث تدخل في السلطات، ويتم إنباتها لإنتاج خضروات طازجة، كما تُضاف إلى الخبز والمخبوزات والحلويات، وتُستخدم لإنتاج زبدة بذور دوار الشمس كبديل لزبدة الفول ، خصوصًا للأشخاص الذين يعانون من حساسية المكسرات، كما تدخل أيضًا في أعلاف الطيور والحيوانات الأليفة.