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العراق العاشر عالمياً في استيراد (حب عين الشمس)

اقتصاد

2026-08-18 | 03:43
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
العراق العاشر عالمياً في استيراد (حب عين الشمس)
246 شوهد

السومرية نيوز – اقتصادي
كشف الباحث الاقتصادي والمحلل المالي علي كريم إذهيب، اليوم الثلاثاء، عن دخول العراق قائمة الكبار عالمياً في استيراد بذور دوار الشمس (حب عين الشمس) خلال عام 2025، حيث صُنّف في المرتبة العاشرة بين أكبر الدول المستوردة لهذه السلعة على مستوى العالم.

وقال إذهيب لـ السومرية نيوز، ان "إجمالي قيمة استيرادات العراق من بذور دوار الشمس (حب عين الشمس) بلغت نحو 157.5 مليون دولار في عام 2025، وهو ما يعادل ما نسبته 3% من إجمالي حجم الاستيراد العالمي، مؤكداً أن هذا الرقم يعكس حجماً كبيراً من الطلب المحلي والاستهلاك الداخلي"، مشيرا الى ان "أبرز المراكز في قائمة الاستيراد العالمي لعام 2025 الرقم يقاس بـ(المليون الدولار)".
وبين ان "النسبة توضح الحجم من الناتج العالمي:
١. تركيا — 886.1 مليون دولار أمريكي (16.6% من إجمالي الواردات العالمية)
٢. رومانيا — 322.5 مليون دولار أمريكي (6.1%)
٣. بلغاريا — 315.5 مليون دولار أمريكي (5.9%)
٤. إسبانيا — 290.8 مليون دولار أمريكي (5.5%)
٥. ألمانيا — 285.5 مليون دولار أمريكي (5.4%)
٦. فرنسا — 257 مليون دولار أمريكي (4.8%)
٧. المجر — 226.2 مليون دولار أمريكي (4.2%)
٨. هولندا — 180.7 مليون دولار أمريكي (3.4%)
٩. أوكرانيا — 160.4 مليون دولار أمريكي (3%)
١٠. العراق — 157.5 مليون دولار أمريكي (3%)
١١. روسيا — 150.6 مليون دولار أمريكي (2.8%)
١٢. جمهورية التشيك — 144.2 مليون دولار أمريكي (2.7%)
١٣. كازاخستان — 138.8 مليون دولار أمريكي (2.6%)
١٤. الولايات المتحدة — 128 مليون دولار أمريكي (2.4%)
١٥. إيطاليا — 122.1 مليون دولار أمريكي (2.3%)
١٦. النمسا — 121.2 مليون دولار أمريكي (2.3%)
١٧. البرتغال — 93.9 مليون دولار أمريكي (1.8%)
١٨. بلجيكا — 84 مليون دولار أمريكي (1.6%)
١٩. البر الرئيسي للصين — 72 مليون دولار أمريكي (1.4%)
٢٠. المملكة المتحدة — 69.4 مليون دولار أمريكي (1.3%)
وأشار الباحث الاقتصادي إلى أن "تقدم العراق إلى المرتبة العاشرة يجعله متفوقاً في حجم استيراد هذه السلعة على اقتصادات وصناعات كبرى مثل روسيا والولايات المتحدة والصين، مما يسلط الضوء على طبيعة حركة التجارة والميزان السلعي الاقتصادي للبلاد في قطاع الزيوت والمنتجات الغذائية"، مؤكدا ان "بذور دوار الشمس المتداولة تنقسم تجاريًا بشكل عام إلى نوعين:
١. البذور ذات القشرة السوداء: تُستخدم بشكل رئيسي في إنتاج زيت دوار الشمس.
٢. البذور المخططة بالأسود والأبيض: وتُعرف عادةً باسم بذور دوار الشمس المخصصة للاستهلاك، وتباع بشكل أساسي للاستهلاك البشري كوجبة خفيفة.
وتستخدم بذور دوار الشمس كوجبة خفيفة، حيث تدخل في السلطات، ويتم إنباتها لإنتاج خضروات طازجة، كما تُضاف إلى الخبز والمخبوزات والحلويات، وتُستخدم لإنتاج زبدة بذور دوار الشمس كبديل لزبدة الفول السوداني، خصوصًا للأشخاص الذين يعانون من حساسية المكسرات، كما تدخل أيضًا في أعلاف الطيور والحيوانات الأليفة.
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