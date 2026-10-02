الطاقة الدولية: أسعار النفط بدأت بالانخفاض بعد قرار الإفراج عن 100 مليون برميل

كشفت وكالة ، اليوم الجمعة، عن ان أسعار النفط بدأت في الانخفاض بعد قرار الإفراج عن 100 مليون برميل.









واشار الى ان ذاك جاء "بعد قرار الإفراج عن 100 مليون برميل". وقال رئيس الوكالة في تصريحات صحفية، أن "أسعار النفط بدأت في الانخفاض".واشار الى ان ذاك جاء "بعد قرار الإفراج عن 100 مليون برميل".