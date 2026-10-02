السعودية ترفع تدفقات النفط عبر "شرق–غرب" إلى أكثر من 80% Publishing Date * Set Now

وقال المصدر إن شركة أرامكو تضخ نحو 6 ملايين برميل يومياً عبر الخط، البالغة طاقته 7 ملايين برميل، بعد أن كان يعمل بنحو نصف طاقته في وقت سابق من الأسبوع.ويعد الخط ممراً حيوياً لصادرات النفط عبر البحر الأحمر، بعيداً عن ، ولا سيما في ظل التوترات الإقليمية والهجمات التي تعرض لها خلال الشهر الماضي.وأسهم ارتفاع الإمدادات في الضغط على أسعار النفط، إذ جرى تداول دون 100 دولار للبرميل، وسط ترقب الأسواق لاحتمال تصاعد العمليات العسكرية في الشرق الأوسط.