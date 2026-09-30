ارتفاع أسعار الذهب في بغداد.. تعرف على أسعار المثقال

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر، صباح اليوم، سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 930 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 926 ألف دينار، مقارنة بـ915 ألف دينار للبيع أمس الثلاثاء.أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي، فسجل 900 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 896 ألف دينار.وفي محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 930 ألف دينار و940 ألف دينار، بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 900 ألف دينار و910 آلاف دينار.