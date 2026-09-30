انخفض قليلا.. اسعار الدولار في تعاملات اليوم

– اقتصادي

انخفضت اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي في التعاملات الصباحية لليوم الاربعاء.

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 157750 ديناراً مقابل 100 دولار

بينما سجل سعر الشراء 156750 ديناراً مقابل 100 دولار.