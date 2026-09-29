أسعار الذهب ترتفع في العراق.. مثقال المستورد يلامس المليون دينار

– اقتصادي

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في السوق العراقية.

وبلغ سعر مثقال الذهب الخليجي عيار 21 في محال الصاغة، بين 915 ألفاً و925 ألف دينار.

فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 885 ألف و895 ألف دينار.

