الذهب يتراجع أكثر من 4% للمرة الأولى منذ اب الماضي

وبحلول الساعة 17:47 بتوقيت ، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم في بورصة "كومكس" بنسبة 3.98% ليصل إلى 4149.3 دولارا للأونصة.وبحلول الساعة 17:52، تسارعت وتيرة تراجع العقود الآجلة للذهب إلى 4145.9 دولارا للأونصة، مسجلة انخفاضا بنسبة 4.06%، للمرة الأولى منذ 4 اب 2026.وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن استقرار الدولار، إلى جانب استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، زادا الضغوط على الذهب المُسعّر بالعملة الأمريكية. ونقلت عن محلل السلع في بنك " " جيوفاني ستاونوفو أن وتوقعات رفع مجلس أسعار الفائدة يمثلان العاملين الرئيسيين وراء تراجع الذهب.وكان المركزي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام، بمقدار ربع نقطة مئوية ليصبح بين 3.75% - 4%.ووفقا لأداة فيدوتش التابعة لمؤسسة "سي إم إي"، يتوقع المتعاملون بنسبة 66% رفع ⁠أسعار الفائدة الأمريكية في تشرين الاول 2026.وينظر إلى الذهب على نطاق واسع على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، لكن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة ⁠لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.