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سعر النفط يرتفع أكثر من 1 بالمئة
اقتصاد
2026-09-28 | 01:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
148 شوهد
السومرية
نيوز- اقتصادي
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة في بداية تعاملات الاثنين، بعد رفض الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
خطة سلام إيرانية لحل الصراع بين البلدين وإعادة فتح
مضيق هرمز
.
وزادت
العقود الآجلة لخام برنت
1.82 دولار، أو 1.74 بالمئة، إلى 106.14 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب
تكساس
الوسيط 1.14 دولار، أو 1.23 بالمئة، إلى 93.55 دولار للبرميل.
وبحسب وكالة "رويترز"، عوضت هذه المكاسب جزءا من خسائر يوم الجمعة، في ظل تقييم المتعاملين للمخاطر المتزايدة لاضطراب ممتد في إمدادات
الطاقة العالمية
. وكانت الأسعار قد تراجعت الجمعة وسط آمال بالتوصل إلى هدنة بين
واشنطن
وطهران.
وأكد
ترامب
للصحفيين يوم السبت رفضه للمقترح، قائلا: "قدموا مقترحا، لكنني رفضته". واعتبر أن
إيران
تسعى إلى اتفاق بعد تكبدها خسائر في الصراع.
وكان
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
قد عرض يوم الجمعة، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في
نيويورك
، إعادة فتح المضيق خلال سبعة أيام واستئناف المفاوضات إذا استُوفيت شروط معينة. ونُقل المقترح إلى واشنطن عبر وسطاء قطريين.
وبحسب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية
إسماعيل
بقائي، تشمل الشروط إنهاء ما تصفه
طهران
بـ"الأعمال العدوانية" الأمريكية، ورفع الحصار البحري والحرب الاقتصادية، والإفراج عن الأصول الإيرانية. في المقابل، قال عراقجي إن الوسطاء لم يبلغوا طهران رسميا برفض واشنطن للمقترح.
وأفادت صحيفة "وول
ستريت جورنال
"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تسمّهم، بأن ترامب أبلغ مساعديه أنه يتوقع استئناف الضربات الأمريكية على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي في
نوفمبر
.
وفي مقابلة مع شبكة "
فوكس
نيوز" يوم الأحد، قال ترامب إنه يعتقد أن الحرب ستحسم "قريبا جدا"، ولم يستبعد شن ضربات عسكرية جديدة. وردا على سؤال بشأن ذلك، قال: "أفكر في الأمر دائما".
اندلع الصراع في 28 فبراير الماضي بضربات جوية أمريكية وإسرائيلية على إيران. وأدت الهجمات الإيرانية على السفن إلى تقليص الملاحة عبر المضيق بشكل حاد، فيما فرضت واشنطن حصارا اقتصاديا على طهران.
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