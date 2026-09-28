سعر النفط يرتفع أكثر من 1 بالمئة

وزادت 1.82 دولار، أو 1.74 بالمئة، إلى 106.14 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط 1.14 دولار، أو 1.23 بالمئة، إلى 93.55 دولار للبرميل.وبحسب وكالة "رويترز"، عوضت هذه المكاسب جزءا من خسائر يوم الجمعة، في ظل تقييم المتعاملين للمخاطر المتزايدة لاضطراب ممتد في إمدادات . وكانت الأسعار قد تراجعت الجمعة وسط آمال بالتوصل إلى هدنة بين وطهران.وأكد للصحفيين يوم السبت رفضه للمقترح، قائلا: "قدموا مقترحا، لكنني رفضته". واعتبر أن تسعى إلى اتفاق بعد تكبدها خسائر في الصراع.وكان قد عرض يوم الجمعة، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في ، إعادة فتح المضيق خلال سبعة أيام واستئناف المفاوضات إذا استُوفيت شروط معينة. ونُقل المقترح إلى واشنطن عبر وسطاء قطريين.وبحسب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بقائي، تشمل الشروط إنهاء ما تصفه بـ"الأعمال العدوانية" الأمريكية، ورفع الحصار البحري والحرب الاقتصادية، والإفراج عن الأصول الإيرانية. في المقابل، قال عراقجي إن الوسطاء لم يبلغوا طهران رسميا برفض واشنطن للمقترح.وأفادت صحيفة "وول "، نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تسمّهم، بأن ترامب أبلغ مساعديه أنه يتوقع استئناف الضربات الأمريكية على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي في .وفي مقابلة مع شبكة " نيوز" يوم الأحد، قال ترامب إنه يعتقد أن الحرب ستحسم "قريبا جدا"، ولم يستبعد شن ضربات عسكرية جديدة. وردا على سؤال بشأن ذلك، قال: "أفكر في الأمر دائما".اندلع الصراع في 28 فبراير الماضي بضربات جوية أمريكية وإسرائيلية على إيران. وأدت الهجمات الإيرانية على السفن إلى تقليص الملاحة عبر المضيق بشكل حاد، فيما فرضت واشنطن حصارا اقتصاديا على طهران.