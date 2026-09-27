المجلس الوزاري للاقتصاد يصادق على مشروع الموازنة ويحيله إلى مجلس الوزراء

وجاء في كتاب رسمي للمجلس، انه "إطلع للإقتصاد بجلسته الثانية عشرة المنعقدة بتاريخ 2026/9/27 على مسودة مشروع لجمهورية للسنة المالية (2027) المعروضة عرضاً طارئاً بموجب كتاب المرقم بالعدد 50517 في 2026/9/26. ويوصي بما يلي :- إحالة مسودة الى مع الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات السادة اعضاء المجلس".وكانت قد أحالت وزارة المالية، في وقت سابق من اليوم الأحد، مشروع الموازنة لعام 2027 إلى ، بعد استكمال مراحل إعداده.وذكرت الوزارة في بيان، أن إنجاز مشروع الموازنة جاء ثمرة اجتماعات عمل متواصلة للجنة العليا لإعداد الموازنة، بإشراف وزير المالية ، تضمنت استضافة ممثلي الوزارات وإقليم كوردستان والمحافظات، إلى جانب الاستعانة بخبراء ماليين من داخل العراق وخارجه.وأكد الوزير أن الوزارة أوفت بالتزاماتها في إنجاز مشروع الموازنة ضمن التوقيتات المحددة، مبينًا أن إعدادها يتضمن تطبيقًا تدريجيًا لمنهج موازنة البرامج والأداء في قطاع الكهرباء ومحافظتي وصلاح الدين، بما يعزز ربط التخصيصات بالأهداف والنتائج، وقياس أثر الإنفاق، تمهيدًا للتوسع في تطبيقه على مؤسسات الدولة.وبيّن أن مشروع الموازنة راعى أولويات البرنامج الحكومي، وأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والمالية، وأولويات الإنفاق واحتياجات شرائح مجتمعية مهمة، ضمن حدود الإمكانات المالية المتاحة، مع التركيز على تعزيز الإيرادات غير النفطية وترسيخ الانضباط المالي.