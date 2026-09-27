انخفاض أسعار صرف الدولار في أسواق بغداد

بورصتا الكفاح والحارثية:سجلت أسعار الدولار انخفاضاً لتصل إلى 155,250 ديناراً مقابل كل 100 دولار، مقارنة بـ 156,800 دينار لكل 100 دولار والتي سُجلت يوم أمس السبت.الأسواق المحلية ومحال الصيرفة:انخفضت أيضاً أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة، حيث بلغ سعر البيع 155,750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 154,750 ديناراً مقابل 100 دولار.