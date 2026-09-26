موجة التراجع تتواصل.. انخفاض جديد بأسعار الدولار في العراق

تراجعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، اليوم السبت، في أسواق العاصمة واربيل مع إغلاق التداولات المسائية.



سعر البيع: 156,750 دينارًا مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 155,750 دينارًا مقابل 100 دولار





سعر البيع: 156,400 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء: 156,350 ديناراً مقابل 100 دولار سعر البيع: 156,750 دينارًا مقابل 100 دولارسعر الشراء: 155,750 دينارًا مقابل 100 دولارسعر البيع: 156,400 دينار لكل 100 دولارسعر الشراء: 156,350 ديناراً مقابل 100 دولار