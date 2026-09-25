33.7 مليون برميل تعبر هرمز.. تدفقات النفط تقترب من مستويات الأسبوع الماضي



أظهرت بيانات شركة “كبلر”، اليوم الجمعة، عبور نحو 33.7 مليون برميل من النفط الخام عبر منذ الأحد، في وقت تقترب فيه صادرات المضيق من مستويات الأسبوع الماضي.

وضمت الحركة 19 ناقلة نفط، بينها 17 ناقلة عملاقة، فيما استحوذ الخام السعودي على معظم الشحنات، تلاه الخام العراقي.



وبلغ إجمالي النفط الذي عبر هرمز خلال الأسبوع الماضي نحو 49.2 مليون برميل، وسط استمرار حركة السفن رغم تراجع أعداد الناقلات المرصودة.