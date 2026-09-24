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اليكم أسعار الدولار مع اغلاق نهاية الأسبوع
اقتصاد
2026-09-24 | 10:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,545 شوهد
سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، ارتفاعاً في أسواق العاصمة
بغداد
، وأربيل، مع إغلاق التداولات المسائية في نهاية الأسبوع.
وسجلت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد ارتفاع لتسجل 157,100 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح اليوم 156,800 دينار.
وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في
بغداد
سجلت 157,500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 156,500 دينار.
وفي
أربيل
، شهدت أسعار الدولار ارتفاعاً أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 157,150 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 157,100 دينار.
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