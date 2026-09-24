اليكم أسعار الدولار مع اغلاق نهاية الأسبوع

وسجلت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد ارتفاع لتسجل 157,100 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح اليوم 156,800 دينار.وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في سجلت 157,500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 156,500 دينار.وفي ، شهدت أسعار الدولار ارتفاعاً أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 157,150 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 157,100 دينار.