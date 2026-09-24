انخفاض أسعار الذهب في أسواق بغداد

أسعار الجملة (شارع النهر):الذهب الخليجي والتركي والأوروبي (عيار 21): سجل سعر بيع المثقال الواحد 945 ألف دينار، وسعر الشراء 941 ألف دينار (مقارنة بـ 958 ألف دينار يوم أمس الأربعاء).الذهب العراقي (عيار 21): بلغ سعر بيع المثقال الواحد 915 ألف دينار، وسعر الشراء 911 ألف دينار.أسعار محال الصاغة:الذهب الخليجي (عيار 21): تراوح سعر بيع المثقال بين 945 ألفاً و955 ألف دينار.الذهب العراقي (عيار 21): تراوح سعر بيع المثقال بين 915 ألفاً و925 ألف دينار.