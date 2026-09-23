ارتفاع بأسعار الذهب في بغداد

أسواق الجملة (شارع النهر):سجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب (الخليجي، التركي، والأوروبي) صباح اليوم 958 ألف دينار، وسعر الشراء 954 ألف دينار، مقارنة بـ 955 ألف دينار ليوم أمس الثلاثاء. أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد بلغ 928 ألف دينار، وسعر الشراء 924 ألف دينار.محال الصاغة:تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 960 ألفاً و970 ألف دينار، بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 930 ألفاً و940 ألف دينار.