أسعار النفط تهبط بعد تصريحات لمسؤول إيراني كبير

وبحلول الساعة 13:12 بتوقيت ، انخفضت العقود الآجلة لخام " " لشهر المقبل بنسبة 2.66% إلى 97.67 دولار للبرميل، وسجلت العقود انخفاضا دون مستوى 98 دولارا لأول مرة منذ 8 ايلول الجاري.كما تراجعت العقود الآجلة لخام "غرب الوسيط" لشهر تشرين الثاني المقبل بنسبة 3.18% لتصل إلى 89.43 دولار للبرميل.وكانت أسعار الذهب الأسود قد صعدت في التعاملات الصباحية.وقال المسؤول الإيراني الكبير لوكالة "رويترز" إنه "يتعين على أن تعلن رغبتها في حل القضية دبلوماسيا، وبشكل رسمي، ثم الاتفاق على جدول زمني للمضي قدما في هذه العملية"، مضيفا أن الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حاليا في لديه صلاحيات ‌كاملة ⁠لإحياء المسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة.وأوضح المسؤول أن الرئيس الإيراني ، الذي غادر متوجها إلى نيويورك صباح اليوم الثلاثاء، لن يلتقي بالرئيس الأمريكي في مقر الأمم ⁠المتحدة بنيويورك.وأشار المسؤول إلى إمكانية مناقشة تفاصيل اتفاق لإنهاء الأعمال القتالية مع في نيويورك عبر وسطاء، وذكر أن طهران سلمت ⁠مقترحها بهذا الشأن للجانب الأمريكي عن طريق وسطاء في 16 ايلول 2026.وقال المسؤول "اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ⁠فرصة ذهبية للولايات المتحدة للعودة إلى الدبلوماسية"، مضيفا أن طهران سترحب بإحياء الدبلوماسية إذا ما اتخذت واشنطن خطوات ملموسة.وتبادلت ⁠إيران والولايات المتحدة التهديدات يوم الأحد الماضي، لكن الرئيس الأمريكي قال إنه منفتح على لقاء نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، المتوقع وجوده في نيويورك هذا الأسبوع لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.