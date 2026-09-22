أسعار النفط تهبط بعد تصريحات لمسؤول إيراني كبير

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
12:45 PM
الى
01:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الكشف عن مقترح إيراني ارسل الى واشنطن بشأن فتح مضيق هرمز
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-576748-639256725722123509.jpg
أسعار النفط تهبط بعد تصريحات لمسؤول إيراني كبير
اقتصاد
2026-09-22 | 07:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
591 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصادي
عكست أسعار النفط اتجاهها في تعاملات بعد الظهيرة اليوم بعد أن قال مسؤول إيراني كبير إن
إيران
بوسعها إعادة فتح
مضيق هرمز
في غضون سبعة أيام إذا خففت
الولايات المتحدة
الضغط العسكري.
وبحلول الساعة 13:12 بتوقيت
موسكو
، انخفضت العقود الآجلة لخام "
برنت
" لشهر
نوفمبر
المقبل بنسبة 2.66% إلى 97.67 دولار للبرميل، وسجلت العقود انخفاضا دون مستوى 98 دولارا لأول مرة منذ 8 ايلول الجاري.
كما تراجعت العقود الآجلة لخام "غرب
تكساس
الوسيط" لشهر تشرين الثاني المقبل بنسبة 3.18% لتصل إلى 89.43 دولار للبرميل.
وكانت أسعار الذهب الأسود قد صعدت في التعاملات الصباحية.
وقال المسؤول الإيراني الكبير لوكالة "رويترز" إنه "يتعين على
الولايات المتحدة
أن تعلن رغبتها في حل القضية دبلوماسيا، وبشكل رسمي، ثم الاتفاق على جدول زمني للمضي قدما في هذه العملية"، مضيفا أن الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حاليا في
نيويورك
لديه صلاحيات كاملة لإحياء المسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة.
وأوضح المسؤول أن الرئيس الإيراني
مسعود بزشكيان
، الذي غادر
طهران
متوجها إلى نيويورك صباح اليوم الثلاثاء، لن يلتقي بالرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وأشار المسؤول إلى إمكانية مناقشة تفاصيل اتفاق لإنهاء الأعمال القتالية مع
واشنطن
في نيويورك عبر وسطاء، وذكر أن طهران سلمت مقترحها بهذا الشأن للجانب الأمريكي عن طريق وسطاء في 16 ايلول 2026.
وقال المسؤول "اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة ذهبية للولايات المتحدة للعودة إلى الدبلوماسية"، مضيفا أن طهران سترحب بإحياء الدبلوماسية إذا ما اتخذت واشنطن خطوات ملموسة.
وتبادلت إيران والولايات المتحدة التهديدات يوم الأحد الماضي، لكن الرئيس الأمريكي
دونالد
ترامب
قال إنه منفتح على لقاء نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، المتوقع وجوده في نيويورك هذا الأسبوع لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
أسعار النفط تهبط في الأسواق العالمية بأكثر من 6%
18:22 | 2026-08-02
أسعار النفط تهبط بقوة
01:20 | 2026-07-28
أسعار النفط تهبط إلى مستويات ما قبل الحرب على إيران
13:28 | 2026-06-25
مسؤول أمريكي: لا أضرار كبيرة بهجمات إيرانية على قواتنا في الأردن
18:26 | 2026-08-30
النفط
اسعار
مقر الأمم المتحدة
الولايات المتحدة
الأمم المتحدة
السومرية نيوز
مسعود بزشكيان
دونالد ترامب
سومرية نيوز
مضيق هرمز
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
منشور قد يكلفك 10 سنوات سجناً.. الاعلام الامني تصدر تحذيراً هاماً
دوليات
40.85%
08:44 | 2026-09-21
منشور قد يكلفك 10 سنوات سجناً.. الاعلام الامني تصدر تحذيراً هاماً
08:44 | 2026-09-21
انخفاض أسعار صرف الدولار في أسواق بغداد
اقتصاد
20.46%
03:29 | 2026-09-21
انخفاض أسعار صرف الدولار في أسواق بغداد
03:29 | 2026-09-21
عقوبة صارمة على حكم مباراة ريال مدريد وأتلتيكو
رياضة
19.6%
10:50 | 2026-09-21
عقوبة صارمة على حكم مباراة ريال مدريد وأتلتيكو
10:50 | 2026-09-21
الدولار يواصل الانخفاض.. ارقام جديدة للأسعار في السوق العراقية
اقتصاد
19.1%
09:41 | 2026-09-21
الدولار يواصل الانخفاض.. ارقام جديدة للأسعار في السوق العراقية
09:41 | 2026-09-21
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد ساحة عدن - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٢٨ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-22
ناس وناس
بغداد ساحة عدن - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٢٨ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-21
Live Talk
المحتوى الديني ودوره في بناء وعي الشباب - Live Talk م٢ - الحلقة ١١٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-21
Live Talk
المحتوى الديني ودوره في بناء وعي الشباب - Live Talk م٢ - الحلقة ١١٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-21
صباحكم أحلى مع سلمى
بين الرجل والمرأة 17-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-21
صباحكم أحلى مع سلمى
بين الرجل والمرأة 17-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-21
طل الصباح
زووم - علماشي 21-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-21
طل الصباح
زووم - علماشي 21-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-21
عشرين
السـ لاح والزيدي .. والليالي العشر! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٧ | الموسم 5
14:30 | 2026-09-20
عشرين
السـ لاح والزيدي .. والليالي العشر! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٧ | الموسم 5
14:30 | 2026-09-20
علناً
الامن والاقتصاد وصولة الفساد - اولويات الحكومة- الحلقة ١٤ | الموسم ٥
14:30 | 2026-09-17
علناً
الامن والاقتصاد وصولة الفساد - اولويات الحكومة- الحلقة ١٤ | الموسم ٥
14:30 | 2026-09-17
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٩ الى ٢٥ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-17
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٩ الى ٢٥ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-17
مايك السومرية
الفنان نؤاس اموري - الحلقة ١٤ | season 2
15:30 | 2026-09-16
مايك السومرية
الفنان نؤاس اموري - الحلقة ١٤ | season 2
15:30 | 2026-09-16
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد ساحة عدن - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٢٨ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-22
ناس وناس
بغداد ساحة عدن - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٢٨ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-21
Live Talk
المحتوى الديني ودوره في بناء وعي الشباب - Live Talk م٢ - الحلقة ١١٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-21
Live Talk
المحتوى الديني ودوره في بناء وعي الشباب - Live Talk م٢ - الحلقة ١١٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-21
صباحكم أحلى مع سلمى
بين الرجل والمرأة 17-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-21
صباحكم أحلى مع سلمى
بين الرجل والمرأة 17-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-21
طل الصباح
زووم - علماشي 21-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-21
طل الصباح
زووم - علماشي 21-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-21
عشرين
السـ لاح والزيدي .. والليالي العشر! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٧ | الموسم 5
14:30 | 2026-09-20
عشرين
السـ لاح والزيدي .. والليالي العشر! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٧ | الموسم 5
14:30 | 2026-09-20
علناً
الامن والاقتصاد وصولة الفساد - اولويات الحكومة- الحلقة ١٤ | الموسم ٥
14:30 | 2026-09-17
علناً
الامن والاقتصاد وصولة الفساد - اولويات الحكومة- الحلقة ١٤ | الموسم ٥
14:30 | 2026-09-17
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٩ الى ٢٥ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-17
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٩ الى ٢٥ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-17
مايك السومرية
الفنان نؤاس اموري - الحلقة ١٤ | season 2
15:30 | 2026-09-16
مايك السومرية
الفنان نؤاس اموري - الحلقة ١٤ | season 2
15:30 | 2026-09-16
اخترنا لك
السعودية ترد على تصريحات وزير النفط العراقي بشأن شراء المملكة 25 ناقلة نفط
10:56 | 2026-09-22
الدولار يواصل التراجع.. "الورقة" دون الـ158 ألفاً في العراق
09:16 | 2026-09-22
المصرف العراقي للتجارة يوضح بشان عمل بطاقات الدفع الإلكتروني
07:49 | 2026-09-22
رغم انخفاضه.. سعر مثقال الذهب في العراق يقترب من المليون دينار
05:40 | 2026-09-22
وزير النفط يفتتح وحدة معالجة الغاز لدعم كهرباء بسماية
05:36 | 2026-09-22
الدولار يواصل الانخفاض امام الدينار والاسعار مختلفة عن الامس
03:54 | 2026-09-22
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.