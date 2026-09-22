وزير النفط يفتتح وحدة معالجة الغاز لدعم كهرباء بسماية

وذكرت في خبر تابعته ، أن " أعلن عن افتتاح وإنجاز وتشغيل وحدة لمعالجة الغاز المصاحب في حقل شرقي بغداد/المنطقة الجنوبية، بطاقة تبلغ 25 مليون قدم مكعب قياسي يومياً (25 مقمق)، ضمن خطط الوزارة لتعظيم استثمار الغاز المصاحب وتقليل الكميات المحروقة".وقال وكيل لشؤون الغاز عزت ، للوكالة الرسمية إن "الغاز المنتج يخضع لعمليات الفصل والمعالجة وفق المواصفات الفنية المعتمدة، قبل نقله عبر منظومة الأنابيب لتجهيز محطة كهرباء بسماية، بما يسهم في تعزيز إمداداتها من الغاز الوطني ودعم إنتاج ".وأضاف أن "تشغيل الوحدة يمثل خطوة مهمة في تطوير استثمار الغاز في حقل شرقي ، وفي الاستفادة من الموارد الغازية المصاحبة للإنتاج النفطي وتحويلها إلى طاقة منتجة"، مؤكداً أن "الوزارة تعمل على زيادة كميات الغاز المستثمر وربط مشاريع الإنتاج والمعالجة بمنظومة ومحطات توليد الطاقة الكهربائية".من جهته قال مدير عام شركة : إن "المشروع يأتي في إطار خطط وزارة النفط الرامية إلى خفض حرق الغاز وتعظيم الإنتاج الوطني من الغاز، وتعزيز دوره في تأمين جانب من احتياجات قطاع الكهرباء، من خلال تنفيذ مشاريع متكاملة للإنتاج والمعالجة والنقل".ويُعد حقل شرقي بغداد/المنطقة الجنوبية من الحقول التابعة لشركة نفط الوسط، وتنفذ عمليات تطويره بالتعاون مع شركة EBS الصينية، ضمن خطط زيادة إنتاج النفط والغاز والاستثمار الأمثل للموارد الهيدروكربونية.