الاحتياطي الأمريكي من النفط يسجل أدنى مستوى له منذ 44 عاماً

وبلغ مستوى الاحتياطيات الاستراتيجية أدنى مستوى في نهاية الأسبوع المنتهي في 29 أكتوبر 1982، حين كان المؤشر 284.268 مليون برميل.

وفي 8 سبتمبر الجاري، أظهرت بيانات وزارة ، أن للولايات المتحدة واصل تراجعه ليبلغ 285.4 مليون برميل في نهاية الأسبوع المنتهي في 4 سبتمبر.وقبلها أيضا في نهاية الشهر الماضي، أظهرت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية أن الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط في تراجعت إلى 286.6 مليون يوم 28 أغسطس.يشار إلى أنه بتاريخ 9 سبتمبر الجاري، قالت إن مخزونات النفط العالمية تراجعت بنحو 400 مليون برميل خلال عام 2026، متوقعة استمرار انخفاضها حتى نهاية العام.