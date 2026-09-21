النفط يتراجع لأدنى مستوى في 12 يوماً مع آمال بإنهاء حرب إيران

وانخفض خلال الجلسة إلى ما دون 100 دولار للبرميل، قبل أن يقلص خسائره إلى 100.39 دولار، متراجعاً بنسبة 3.35%، وفق بيانات «رويترز»، فيما هبط خام غرب الوسيط بنسبة 4.63% إلى 95.66 دولار للبرميل.وتترقب الأسواق اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتزامن مع إعلان الرئيس الأميركي انفتاحه على لقاء نظيره الإيراني ، بينما أفاد مسؤول إيراني بأن أبلغت الوسطاء بشروطها لاستئناف المفاوضات.