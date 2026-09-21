العراق يستحوذ على 35% من صادرات النفط الخارجة عبر مضيق هرمز

وأوضحت البيانات أن استحوذت على نحو نصف هذه الصادرات، فيما بلغت حصة 35% من إجمالي شحنات النفط الخام التي غادرت المضيق خلال الأسبوع الذي بدأ في 13 أيلول/ سبتمبر 2026، حيث غادرت 13 ناقلة نفط المضيق محملة بنحو 34 مليون برميل من النفط الخام.وتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه حركة الملاحة عبر المضيق منخفضة بشكل كبير مقارنة بمستويات ما قبل الحرب التي اندلعت في 28 شباط/ فبراير، إذ كان المضيق يستقبل عادةً نحو 125 سفينة تجارية كبيرة يومياً.وأظهرت بيانات يوم الإثنين أن 12 سفينة سلع أولية عبرت مطلع الأسبوع، منخفضة من 35 سفينة مطلع الأسبوع السابق، في ظل استمرار التوتر في وحالة الجمود بين وإيران.ورغم تراجع حركة الملاحة المرئية عبر المضيق – الذي كان ممراً لخُمس إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال – إلى مستويات محدودة للغاية، إلا أن منتجين من الشرق الأوسط يواصلون تصدير النفط عبر ناقلات تعبر المضيق وهي مغلقة لأجهزة الإرسال والاستقبال.