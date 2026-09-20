2.6 مليون برميل يومياً.. أرقام صادرات العراق وسط تحديات هرمز

وقال المتحدث باسم الوزارة سليم ، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "الوزارة تتعاقد على كميات من البنزين المحسن وزيت الغاز لتغطية حاجة السوق المحلية وتعزيز الخزين الاستراتيجي، مبيناً أن الكميات المجهزة يومياً تتراوح بين 4 و5 آلاف متر مكعب بحسب الكميات المتوفرة من المستورد".وأضاف الركابي، أن " الوطنية تعمل حالياً بكامل طاقتها الإنتاجية، مشيراً إلى وجود خطة لزيادة الطاقة التكريرية عبر توسعة عدد من المصافي، من بينها مصفاتا وميسان".وبشأن صادرات النفط، أوضح أن "معدل الصادرات عبر المنافذ الجنوبية يبلغ نحو 2.4 مليون برميل يومياً، فيما تصل الصادرات عبر الشمال إلى نحو 200 ألف برميل يومياً، ليبلغ إجمالي الصادرات قرابة 2.6 مليون برميل يومياً".وفي ما يتعلق بآلية بيع النفط الخام، بين الركابي أن (سومو) تطرح النفط الخام للبيع في الموانئ وفق الأسعار المقدمة، مع اعتماد سعر خصم ثابت، لافتاً إلى استمرار التفاوض بهدف رفع الأسعار المقدمة.