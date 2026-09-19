أسعار الذهب تسجل ارتفاعاً في أسواق بغداد

وبلغت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر صباح اليوم على النحو الآتي:الذهب الخليجي والتركي والأوروبي (عيار 21): سجل سعر بيع المثقال الواحد 985 ألف دينار، وسعر الشراء 981 ألف دينار، مقارنة بـ 967 ألف دينار يوم الخميس الماضي.الذهب العراقي (عيار 21): سجل سعر بيع المثقال الواحد 955 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 951 ألف دينار.أما في محال الصاغة، فقد تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 985 ألفاً و995 ألف دينار، بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 955 ألفاً و965 ألف دينار.