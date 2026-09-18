الذهب يرتفع عالميا

وبحلول الساعة 11:15 بتوقيت ، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر المقبل (Comex) بنسبة 0.73% إلى 4432 دولار للأونصة، فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 1.1% إلى 4389.54 دولار للأونصة.وقال خبير الأبحاث لدى "بيبرستون" إن العلاقة بين الذهب والنفط يمكن أن تضعف في حال شهدت أسعار النفط تصحيحا حادا يهدئ من حدة التضخم وتوقعات رفع أسعار الفائدة، أو إذا أدى تصعيد شديد إلى دفع العالم لمواجهة ركود، أو إذا طغت حالة من المخاطر المالية على المشهد مع غض الطرف عن تأثير مسار أسعار الفائدة.ورفع البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة يوم الأربعاء الماضي وألمح إلى المزيد من الزيادات في الأشهر المقبلة.وأبقى "غولدمان ساكس" على توقعاته لسعر الذهب عند 5400 دولار بحلول نهاية عام 2027، وذلك رغم رفع المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة. وقال إن تشديد السياسة النقدية من المرجح أن يبطئ صعود النفيس، لكنه لن يعرقله.وعلى الرغم من أن الذهب ينظر إليه عادة على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة يمكن أن تحد من الطلب عليه بالنظر إلى أنها تزيد من جاذبية الأصول المدرة للعائد.