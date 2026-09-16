أسعار الذهب تتراجع عقب قرار الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة

وانخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر المقبل بنسبة0.77%، لتصل إلى 4299.69 دولار للأونصة، كما تراجعت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.78% إلى 4260.76 دولار للأونصة.ويأتي انخفاض الذهب في أعقاب قرار الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، في ظل استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة وحالة عدم اليقين بشأن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية.وعادة ما ينظر إلى الذهب كأداة للتحوط من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس، الذي لا يدر عائدا، ما قد يدفع المستثمرين إلى تفضيل الأصول التي تحقق عوائد مرتبطة بأسعار الفائدة.