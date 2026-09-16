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الفيدرالي الأمريكي يرفع معدلات الفائدة بربع نقطة للمرة الأولى منذ سنوات
اقتصاد
2026-09-16 | 14:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
137 شوهد
أعلن
الاحتياطي الفيدرالي
الأمريكي اليوم الأربعاء، رفع معدلات الفائدة بربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 3.75% - 4% لأول مرة منذ 2023.
وأوصح الفيدرالي الأمريكي في بيان أن "التضخم لا يزال مرتفعا وقرار رفع الفائدة سيدعم عودته إلى المعدل المستهدف"، مشيرا إلى "استمرار حالة عدم اليقين عند مستويات مرتفعة لأسباب من بينها التطورات الجيوسياسية".
وصوت مسؤو
الاحتياطي الفيدرالي
لصالح رفع سعر الفائدة القياسي للإقراض بمقدار ربع نقطة، مما يعني التراجع عن أحد قرارات خفض الفائدة الثلاثة التي اتُخذت العام الماضي.
ويُعد القرار أول خطوة رئيسية تتعلق بأسعار الفائدة في عهد الرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، وقد تضعه هذه الخطوة في مواجهة مع الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، الذي عينه في منصبه بعد ممارسته ضغوطا متكررة على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.
وظل معدل التضخم يتجاوز المستهدف الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي عند 2% لما يقرب من خمس سنوات، وقد تفاقم الوضع منذ اندلاع الحرب مع
إيران
.
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