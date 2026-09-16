غرفة التجارة الإيرانية العراقية: إغلاق منفذ الشيب مؤقتاً

وقال سنجابي شيرازي في تصريحات لوكالة "إيلنا" الإيرانية، إن معبر الشلامجة استأنف حركة الشاحنات التجارية، في حين لا يزال معبر جذابة (الشيب) مغلقاً أمام دخول البضائع من الجانب العراقي، مبيناً أن معبر سومار أُعيد فتحه أمام الحركة التجارية، يوم أمس الثلاثاء، وتشهد حركة عبور نحو 300 شاحنة يومياً، بينما تواصل معابر ، وباشماق، وخسروي أعمالها مع تسجيل بعض التوقفات المؤقتة للشاحنات.ولفت إلى أن معبر مهران استقبل، منذ مطلع العام الحالي وحتى الثاني عشر من ، أكثر من 40 ألف شاحنة تصدير، مما يجعله أحد أبرز المسارات الرئيسية للتجارة البرية بين الجانبين.وأوضح سنجابي شيرازي أن معبر الشيب يُعد حالياً المنفذ الوحيد المغلق أمام التجارة البرية، داعياً التجار إلى اعتماد مسارات بديلة وتجنب تحميل شحنات جديدة تعتمد حصراً على هذا المعبر لحين الإعلان الرسمي عن إعادة افتتاحه.يذكر أن معبر الشيب الحدودي، الواقع في ، يمثل أحد أهم المنافذ البرية الاستراتيجية وحلقة وصل رئيسية لحركة التجارة والمسافرين. وكانت الجهات الأمنية العراقية قد باشرت، في العاشر من أيلول الجاري، تنفيذ إجراءات ترتيب إداري وأمني في عدد من المنافذ الحدودية.