قبل القرار الحاسم.. الذهب يتراجع عالميا

وبحلول الساعة 11:05 بتوقيت ، تراجعت العقود الآجلة للذهب لشهر كانون الأول المقبل (Comex) بنسبة 1% إلى 4308.50 دولار للأونصة.فيما انخفضت العقود الفورية للمعدن بنسبة 0.70% إلى 4269.70 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.وسيعلن مجلس الأمريكي قراره بشأن السياسة النقدية في الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش غدا الأربعاء عقب انتهاء اجتماع يستمر يومين.وتراهن الأسواق المالية ⁠بقوة على أن صانعي السياسة في الاحتياطي الاتحادي سيرفعون الفائدة ربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 3.75% - 4%.وعلى الرغم من أن الذهب ينظر إليه تقليديا باعتباره ملاذا آمنا للتحوط ضد التضخم والمخاطر الجيوسياسية، فإنه كثيرا ما يفقد بريقه عندما ترتفع أسعار الفائدة، إذ تزيد هذه الارتفاعات من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصفر الذي لا يدر عائدا.وتأتي هذه الديناميكية في وقت أظهرت فيه بيانات صدرت يوم الجمعة الماضي تسارع وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في خلال اب 2026، بينما سجل مؤشر رئيسي للتضخم الأساسي أكبر زيادة له في أربعة أشهر.