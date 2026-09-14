الرشيد يعلن دفع فوائد الودائع الثابتة بعائد فصلي لكل ثلاثة اشهر

وأوضح المصرف في بيان، ورد لـ ، أن نسبة الفائدة تُحدد بحسب مدة الوديعة، فيما يتم إيداع مبلغ الفائدة المستحقة في الحساب الجاري أو حساب التوفير الخاص بالزبون، مع إمكانية إيداع الفائدة في بطاقة الماستر الخاصة بالزبون مستقبلًا.وأشار المصرف إلى أنه في حال سحب الوديعة كليًا أو جزئيًا بناءً على طلب الزبون، يتم استرجاع كافة الفوائد المدفوعة له واستقطاعها من أصل مبلغ الوديعة.ويأتي هذا الإجراء ضمن ضوابط منتج الودائع الثابتة بعوائد فصلية، بما يتيح للزبائن الاستفادة من العوائد بشكل دوري خلال مدة الوديعة.