إجراءات جديدة لكبح ارتفاع أسعار الدولار في العراق

ويكثف البنك تنسيقه مع الجهات الرقابية والأمنية لمتابعة حركة التداول في السوق الموازية ومكافحة عمليات المضاربة، مؤكداً أن هذه الخطوات ستسهم بشكل مباشر في خفض أسعار الصرف وتلبية الطلب الفعلي على العملة الأجنبية خلال الأيام القليلة القادمة.وسجلت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين 156,500 دينار مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي أغلقت عليها البورصة يوم أمس الأحد، فيما بلغت أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في ، 157,000 دينار للبيع مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 156,000 دينار مقابل كل 100 دولار.