الدولار كما هو في تعاملات الصباح.. اليكم الأسعار

نيوز- اقتصادي

استقرت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي في التعاملات المسائية لليوم الاحد.

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 157000 دينار مقابل 100 دولار.

بينما سجل سعر الشراء 156000 دينار مقابل 100 دولار.

