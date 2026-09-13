أسعار الذهب في بغداد

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عند 960 ألف دينار، وسعر الشراء 956 ألفاً، وهي ذات الأسعار المسجلة يوم أمس السبت.فيما بلغ سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي 930 ألف دينار، وسجل سعر الشراء 926 ألفاً.وفيما يخص أسعار التجزئة في محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 960 ألفاً و970 ألف دينار، بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 930 ألفاً و940 ألف دينار.