النفط يتجاوز 100 دولار للبرميل وسط تصاعد مخاوف الإمدادات في الشرق الأوسط

وزادت 1.05 دولار، أو 1%، إلى 108.68 دولارات للبرميل، فيما صعد خام غرب الوسيط الأميركي 95 سنتاً، أو 1%، إلى 103.45 دولارات، وقفز المؤشران بأكثر من 6% أمس الخميس.وعلى أساس أسبوعي، ارتفعت أسعار النفط بنحو 13%، في أكبر مكاسب أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 17 تموز.