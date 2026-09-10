بورصات الخليج تتراجع وسط تصاعد التوترات الأمريكية الإيرانية

وجاءت الخسائر في أعقاب أعنف مواجهة بحرية منذ اندلاع الصراع قبل ستة أشهر، بعدما استهدفت 10 سفن قرب ، في أعقاب إغراق خمس ناقلات إيرانية.ودفع التصعيد الرئيس الأمريكي إلى توجيه تحذير جديد إلى ، ملوحا بشن ضربات على موقع "بيكاكس ماونتن" في إيران.وأثارت التطورات المتسارعة مخاوف متزايدة بشأن حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يمثل ممرا حيويا لتجارة .وفي ، تراجع المؤشر الرئيسي للسوق المالية بنسبة 0.1%، متأثرا بانخفاض سهم شركة التعدين العربية السعودية "معادن" بنسبة 1.1%. في المقابل، ارتفع سهم شركة "أرامكو" السعودية بنسبة 0.4%.وفي دبي، انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 0.4%، متأثرا بتراجع سهم "إعمار العقارية" القيادي بنسبة 0.7%.وقال ، في "ناجا دوت كوم" الشرق الأوسط، إن الحذر لا يزال يهيمن على معنويات المستثمرين في أسواق دول ، في أعقاب أحدث تصعيد.وأضاف أن لهجة طهران، وتعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز، واستمرار الهجمات على الناقلات، تثير مخاوف من امتداد المواجهة لفترة طويلة، مشيرا إلى أن الغموض المحيط بمسار المفاوضات بين عُمان وإيران يزيد من حالة عدم اليقين.وفي ، ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.1%.كما تراجع المؤشر بنسبة 0.3%، متأثرا بانخفاض سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك منطقة ، بنسبة 1.4%.وفي المقابل، ارتفع مؤشرا سلطنة عُمان والكويت بنسبة 0.3% و0.1% على التوالي، بينما لم يطرأ تغير يذكر على مؤشر .