تراجع أسعار الذهب الأجنبي والعراقي في أسواق بغداد

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 970 ألف دينار، وسعر شراء 966 ألف دينار، بعد أن سجل يوم أمس الأربعاء 973 ألف دينار.كما سجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي 940 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 936 ألف دينار.وفيما يخص أسعار التجزئة في محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 970 ألف دينار و980 ألف دينار، بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 940 ألف دينار و950 ألف دينار.