​بالأرقام.. مخزونات النفط العالمية تتراجع 400 مليون برميل

وأوضحت الإدارة أن تراجع المخزونات العالمية يبقي أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، مشيرة إلى أن الأسعار من المرجح أن تظل خلال الأشهر المقبلة قريبة من متوسطها الشهري المسجل في أغسطس.وتتوقع أن يبلغ متوسط السعر الفوري لخام نحو 90 دولارا للبرميل حتى نهاية العام الجاري، في ظل استمرار الضغوط على الإمدادات وتراجع المخزونات.وفي المقابل، رجحت الإدارة أن تتجه الأسعار إلى الانخفاض خلال عام 2027 مع ارتفاع إنتاج النفط وبدء تعافي المخزونات، متوقعة أن يبلغ متوسط السعر الفوري لخام برنت نحو 74 دولارا للبرميل العام المقبل.وأظهرت بيانات وزارة في وقت سابق، أن للولايات المتحدة واصل تراجعه ليبلغ 285.4 مليون برميل في نهاية الأسبوع المنتهي في 4 سبتمبر.