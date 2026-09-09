الطاقة الأميركية ترفع توقعاتها لسعر برنت إلى 91 دولاراً في 2026

وتوقعت الوزارة استمرار انخفاض إنتاج النفط في منطقة الشرق الأوسط إلى ما دون متوسط مستويات ما قبل الصراع حتى الربع الثاني من عام 2027.في المقابل، رجحت ارتفاع إنتاج النفط الأميركي خلال 2026 إلى نحو 13.83 مليون برميل يومياً.