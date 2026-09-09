عالميا.. الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

وبحلول الساعة 10:05 بتوقيت ، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر المقبل (Comex) بنسبة 0.11% إلى 4443.80 دولار للأونصة.فيما صعدت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 1.14% إلى 4405.69 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.وتراجع الدولار مما جعل المعادن المسعرة بالعملة الأمريكية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، وجرى تداول مؤشر العملة الأمريكية، أمام سلة من العملات الرئيسية، عند 98.6730 نقطة بانخفاض نسبته 0.2% عن سعر التسوية السابق.