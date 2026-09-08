المحلي والمستورد.. الذهب يعاود الانخفاض أقل من المليون للمثقال الواحد

– اقتصادي

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في السوق العراقية.

وبلغ سعر مثقال الذهب الخليجي عيار 21 في محال الصاغة بين 965 و975 الف دينار.

فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 935 و945 الف دينار.

