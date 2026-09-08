رغم ارتفاعه وتجاوزه الـ155 الفا.. أسعار الدولار تستقر لليوم التالي

– اقتصادي

استقرت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي في التعاملات الصباحية لليوم الثلاثاء.

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 156000 دينار مقابل 100 دولار.

بينما سجل سعر الشراء 155000 دينار مقابل 100 دولار.

