استقرار أسعار الذهب في بغداد لليوم الثالث على التوالي

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر بـ ، صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عند 970 ألف دينار، وسعر الشراء 966 ألفاً، وهي ذات الأسعار المسجلة خلال الأيام الماضية.فيما سجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي 940 ألف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 936 ألف دينار.أما في محال الصاغة، فتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 970 و980 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 940 و950 ألف دينار.