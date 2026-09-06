مجلس النواب يرفع جلسته إلى يوم غد الاثنين.. هذا ما تضمنته

وذكر بيان للدائرة الاعلامية للبرلمان، ان رفع جلسته إلى يوم غد الاثنين.وخلال جلسة اليوم، صوت البرلمان على تشكيل لجنة نيابية مؤقتة بشأن تسعير وتسويق وتداول الأدوية. كما انهى القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون المرور رقم (۸) لسنة ۲۰۱۹.وانهى مجلس النواب ايضا، القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون تنظيم الوكالة التجارية رقم (۷۹) لسنة ٢٠١٧.