المركزي العراقي يعلق مجدداً بشأن تغيير العملة وحذف الأصفار ويضع حداً لمزاعم العقوبات

وقال حسين في حوار مع عدد من المختصين بالشأن الاقتصادي، إن "عملية اصلاح القطاع المصرفي مستمرة بالتنسيق مع شركة وايمان"، مبينا انه "لا يوجد بعد اليوم عقوبات من جهات دولية على القطاع المصرفي".واضاف ان "الثقة الدولية بالبنك المركزي كبيرة جداً"، مشيرا الى ان "المصارف السبعة التي سُمح لها بالتعامل بغير الدولار قد تباشر العمل قريبا".وتابع ان "غالبية أموال المودعين في مصرف الطيف مضمونة، وإذا حصل عجز سيتدخل البنك المركزي"، لافتا الى "اننا نستثمر في باعتبارها الملاذ الآمن والدولة الوحيدة التي منحت الحصانة، ومخاطر الاستثمار في الدول الأخرى كبيرة".وأشار الى ان "الكتلة النقدية المصدرة تبلغ 107 تريليونات دينار"، موضحا ان "ما يتداول في الأسواق يقترب من 40 تريليون دينار".