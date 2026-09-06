ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد مع افتتاح التداولات الصباحية

ورفعت بورصتا الكفاح والحارثية أسعارهما لتسجل 154,900 دينار مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت يوم أمس السبت 154,650 ديناراً.كما ارتفعت أسعار الصرف في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في ، إذ بلغ سعر البيع 155,500 دينار، بينما بلغ سعر الشراء 154,500 دينار مقابل كل 100 دولار.