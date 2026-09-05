النفط: 4 مشاريع لاستثمار الغاز بطاقة 1.4 مليار قدم مكعب

وقال المتحدث باسم الوزارة سليم ، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "المشاريع تشمل أرطاوي بطاقة 600 مليون قدم مكعب، وبن عمر 300 مليون، والناصرية 200 مليون، والحلفاية 300 مليون قدم مكعب قياسي، إلى جانب مشاريع أخرى".وأضاف أن "الوزارة تعمل على استثمار الغاز الحر في حقلي عكاز والمنصورية، فضلاً عن تنفيذ مشاريع لتطوير وزيادة الطاقات التكريرية".وأشار إلى أن مشروع التكسير بالعامل المساعد (FCC) في سيعزز إنتاج المشتقات النفطية، بواقع نحو 5 ملايين لتر من البنزين عالي الأوكتاين و10 ملايين لتر من زيت الغاز، مع خطط لتوسعة مصافي وميسان والنجف.وأكد "استمرار الوزارة بتنفيذ مشاريع استراتيجية لاستثمار الغاز ورفع الطاقات التكريرية وتعزيز قيمة الثروة النفطية الوطنية".